Italia rischia di mancare target chiusura centrali a carbone nel 2025

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – L’sta accumulando un ritardo per centrare l’obiettivo di dismissione delleentro il, come previsto da Piano nazionale per l’energia ed il clima (Pniec). E’ quanto riporta Il Sole 24 Ore, secondo cui restando ancora 8 impianti a, compreso quello di Fiume Santo e Sulcis in Sardegna. Enel sta procedendo spedita nel piano di dismissione delle sue, che saranno sostituite, temporaneamente, da impianti a gas ed in seguito da fonti rinnovabili: entro il 2023 è prevista ladi Fausina (Venezia) e La Spezia ed entro ildelledi Civitavecchia e Brindisi. A determinare i ritardi sarebbe la burocrazia: le lungaggini e gli ostacoli ...

Advertising

fattoquotidiano : ERAN 300, MA FORSE ERANO POCHI: DRAGHI NE VUOLE 500 “Si rischia un “esercito di 300 tecnici che gestirà i soldi del… - Maya51031588 : RT @Roberto28055437: @ChiodiDonatella @Storace In poche parole si impegnano tempo dei giudici, cancellieri, impiegati e soldi per una bega… - NelloBattiloro : RT @fattoquotidiano: ERAN 300, MA FORSE ERANO POCHI: DRAGHI NE VUOLE 500 “Si rischia un “esercito di 300 tecnici che gestirà i soldi del Re… - DiRodibella : RT @fattoquotidiano: ERAN 300, MA FORSE ERANO POCHI: DRAGHI NE VUOLE 500 “Si rischia un “esercito di 300 tecnici che gestirà i soldi del Re… - AntoPando : RT @fattoquotidiano: ERAN 300, MA FORSE ERANO POCHI: DRAGHI NE VUOLE 500 “Si rischia un “esercito di 300 tecnici che gestirà i soldi del Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia rischia

... da soddisfare con l'energia prodotta dalle centrali a gas ancora da costruire,ora di ... "Temiamo che anche per quella data non si farà in tempo" , avverte Carlo Tamburi , direttoredel ......occupazionale con il 70% di tutti i posti di lavoro persi nel 2020 e una situazione chedi ... La situazione di difficoltà dell'mette a rischio la crescita delle donne nel mondo del lavoro ...Le motivazioni: mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti, uso di informazioni non necessarie ...Lockdown nazionale? Meglio zone rosse e restrizioni localizzate per abbassare la curva del contagio lì dove le varianti portano a picchi di nuovi casi di coronavirus. È questa la linea da tenere secon ...