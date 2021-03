Inter sempre più prima, Conte: “Scudetto in tasca? Al massimo 40 euro” (Di martedì 9 marzo 2021) La benzina dell’Inter non finisce mai, quella della macchina di Conte sì. E allora l’allenatore nerazzurro si trova in tasca 40 euro, ma non lo Scudetto. Lo dice ridendo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Atalanta che proietta l’Inter a +6 dal Milan e a +10 dalla Juve. Un distacco netto, forse decisivo. “Ci siamo riportati a +6, giocare sapendo che le dirette inseguitrice si sono avvicinate c’è una bella pressione, che aumenterà sempre più – ha detto Conte dopo la partita – Abbiamo giocato contro una squadra che prende punti a tutte le grandi, è difficile, ostica, rischi di prendere un’imbarcata. Loro l’hanno preparata molto meglio rispetto alle altre volte, forse sapevano che potevamo fargli male. Sono stati meno arrembanti infatti. Sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021) La benzina dell’non finisce mai, quella della macchina disì. E allora l’allenatore nerazzurro si trova in40, ma non lo. Lo dice ridendo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Atalanta che proietta l’a +6 dal Milan e a +10 dalla Juve. Un distacco netto, forse decisivo. “Ci siamo riportati a +6, giocare sapendo che le dirette inseguitrice si sono avvicinate c’è una bella pressione, che aumenteràpiù – ha dettodopo la partita – Abbiamo giocato contro una squadra che prende punti a tutte le grandi, è difficile, ostica, rischi di prendere un’imbarcata. Loro l’hanno preparata molto meglio rispetto alle altre volte, forse sapevano che potevamo fargli male. Sono stati meno arrembanti infatti. Sono ...

