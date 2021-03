Il sistema di segnalazione dei contenuti di TikTok è un modello virtuoso?

(Di martedì 9 marzo 2021) Avete mai segnalato un contenuto sui social? Le segnalazioni sono uno strumento di sicurezza attiva che le piattaforme offrono ai propri utenti per farsi aiutare nel controllare post e commenti. Tuttavia, segnalare un contenuto sui social può non essere semplice come condividere un video o rispondere a un commento o a un messaggio di chat. I vari Facebook, Instagram, Twitter eoffrono tutti questo servizio, ma su alcune piattaforme l’utente riesce a orientarsi meglio che su altre. È proprio il caso del tanto discusso, al centro della cronaca recente a causa di alcune falle nella sicurezza per cui il Garante della Privacy ha richiesto di bloccare l’accesso ai minori di 13 anni. Se però si spostano i riflettori dell’attenzione al campo delle segnalazioni, si può notare il buon lavoro fatto dall’ex Musicall.ly per far in modo che gli utenti ...

Advertising

jerryMassloII : @Ste_Mazzu forse la segnalazione fa curriculum in quel partito forse pure abusivo perché mai passato per le urne in… - Aokaze87 : RT @BarbaraRaval: #Israele, preoccupante crescita di eventi avversi al #vaccinoCovid. France Soir confronta le notizie del sito israeliano … - LeoFiorino : RT @BarbaraRaval: #Israele, preoccupante crescita di eventi avversi al #vaccinoCovid. France Soir confronta le notizie del sito israeliano … - gael99 : RT @BarbaraRaval: #Israele, preoccupante crescita di eventi avversi al #vaccinoCovid. France Soir confronta le notizie del sito israeliano … - kalyaMail : RT @BarbaraRaval: #Israele, preoccupante crescita di eventi avversi al #vaccinoCovid. France Soir confronta le notizie del sito israeliano … -

Ultime Notizie dalla rete : sistema segnalazione

Corriere Delle Alpi

... scatterebbe immediata ladella presenza di un probabile rischio per la sicurezza . L'... dovrebbe essere già attivo una volta installato l'aggiornamento deloperativo. Ovviamente, ...... anzi, talvolta, prendendo di mira chi ha fatto la. Ciò non è più tollerabile. Se non ... vuole essere solo un documento politico, che trae origine dalla presenza di unmalato, ...Si pensa di superare la divisione per categorie professionali e di procedere per fasce di età: la prima sarà quella 70-80 anni, circa 400.000 persone in tutto, a cui verrebbero aperte da subito le por ...Square Enix ha bannato quasi 6.000 giocatori da Final Fantasy 14 Online per aver venduto oggetti in-game per soldi reali. Ecco i dettagli.. Square Enix, tramite il sito ufficiale Nord Americano di ...