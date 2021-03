Il mercato immobiliare in netto rialzo nel quarto trimestre 2020 (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo i forti cali registrati nei primi due trimestri del 2020, conseguenza dell’impatto della pandemia da Covid-19 e delle necessarie misure di contenimento adottate, il mercato delle abitazioni rafforza la tendenza positiva già rilevata nel periodo estivo e chiude l’ultimo trimestre dell’anno con un +8,8%. Bene anche il mercato non residenziale: nel Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo i forti cali registrati nei primi due trimestri del, conseguenza dell’impatto della pandemia da Covid-19 e delle necessarie misure di contenimento adottate, ildelle abitazioni rafforza la tendenza positiva già rilevata nel periodo estivo e chiude l’ultimodell’anno con un +8,8%. Bene anche ilnon residenziale: nel

Advertising

zazoomblog : Il mercato immobiliare in netto rialzo nel quarto trimestre 2020 - #mercato #immobiliare #netto #rialzo - ilmattinodisici : Il mercato immobiliare in netto rialzo nel quarto trimestre 2020 - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Dopo i forti cali registrati nei primi due trimestri del 2020, conseguenza dell'impatto della pa… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il mercato immobiliare in netto rialzo nel quarto trimestre 2020 - - Tele_Nicosia : Il mercato immobiliare in netto rialzo nel quarto trimestre 2020 -