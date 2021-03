Il Cts consiglia al Governo di puntare su zone gialle rafforzate, rosse in ambito locale e weekend come a Natale. Sileri: “Misure chirurgiche anziché un lockdown nazionale” (Di martedì 9 marzo 2021) zone gialle rafforzate, weekend con Misure restrittive sul modello di quelle adottate a Natale e zone rosse locali con Misure più stringenti. Sono alcune delle Misure che il Comitato tecnico scientifico ha indicato al Governo nel corso della riunione di questa mattina in vista del prossimo decreto anti-Covid. “Se chiedete la mia posizione su un lockdown nazionale – ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri -, penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcune Misure è necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti”. “Non sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021)conrestrittive sul modello di quelle adottate alocali conpiù stringenti. Sono alcune delleche il Comitato tecnico scientifico ha indicato alnel corso della riunione di questa mattina in vista del prossimo decreto anti-Covid. “Se chiedete la mia posizione su un– ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo-, penso che adesso non serva qualcosa di generalizzato. Vanno guardati i dati di settimana in settimana. Sicuramente un rafforzamento di alcuneè necessario. Nel frattempo la vaccinazione va avanti”. “Non sono ...

