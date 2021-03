“Identico al papà”. Archie, le foto inedite del figlio di Harry e Meghan Markle. Oggi sembra già un ometto (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle nei giorni scorsi aveva attaccato la casa reale britannica in un’intervista concessa con il marito Harry a Oprah Winfrey. A fare scalpore erano state soprattutto le accuse durissime nei confronti dei reali britannici, compresa quella nemmeno troppo velata di razzismo, e la confessione da parte di Meghan di avere pensato anche al suicidio. “Non volevo più vivere”, ha detto Meghan parlando del suo stato d’animo. Stando alle sue rivelazioni, riporta Adnkronos, quando lei era ancora incinta del primogenito Archie un membro della famiglia reale avrebbe espresso preoccupazioni “su quanto potrebbe essere scura la sua pelle”. Meghan ha spiegato di non voler fare il nome di chi avrebbe pronunciato queste parole, sottolineando che sarebbe “molto dannoso per loro”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021)nei giorni scorsi aveva attaccato la casa reale britannica in un’intervista concessa con il maritoa Oprah Winfrey. A fare scalpore erano state soprattutto le accuse durissime nei confronti dei reali britannici, compresa quella nemmeno troppo velata di razzismo, e la confessione da parte didi avere pensato anche al suicidio. “Non volevo più vivere”, ha dettoparlando del suo stato d’animo. Stando alle sue rivelazioni, riporta Adnkronos, quando lei era ancora incinta del primogenitoun membro della famiglia reale avrebbe espresso preoccupazioni “su quanto potrebbe essere scura la sua pelle”.ha spiegato di non voler fare il nome di chi avrebbe pronunciato queste parole, sottolineando che sarebbe “molto dannoso per loro”. ...

Advertising

Tania98500 : @ItsLexi5998 Ma in effetti che nascesse nero era una remota ipotesi... i parenti sono per 3/4 bianchi. L’unica di c… - mklgnnr : È appena entrato in negozio un papà identico per corporatura e abbigliamento (!!) a lui... La vendita è andata bene… - Pepesia1 : Il papà di Aquila fa troppo ridere perché è identico a lui #MasterChefIt - Elena_Angela_G : @menteveloce @Pontifex_it L'allora cardinale Ratzinger (papa Benedetto XVI), quando venne a conoscenza del messaggi… - Black_Sere : Seonghwa sembra uno a cui da I cocciolatini di San Valentino alla sua cotta segreta e viene sgamato?? identico ahaha… -