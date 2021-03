I Responsabili vanno in pezzi, addio della Vizzini. L’ex grillina molla dopo 4 mesi la componente centrista di Tabacci (Di martedì 9 marzo 2021) Ha detto addio alla componente di Bruno Tabacci ed è tornata nell’anonimato del Gruppo Misto. dopo appena quattro mesi la deputata Gloria Vizzini, ex M5S, ha rotto con quelli che dovevano essere i Responsabili e il gruppo utile a prendere il posto di Italia Viva per dar vita al Conte 3. Quell’operazione è fallita e il centrista Tabacci, dopo aver deciso di appoggiare il Governo Draghi, ha ottenuto l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione e coordinamento economico. La componente si va così sfilacciando. Vizzini, che era stata tra i primi ad aderire a Centro Democratico-Italiani in Europa, ha deciso di tornare nel Misto, fuori da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Ha dettoalladi Brunoed è tornata nell’anonimato del Gruppo Misto.appena quattrola deputata Gloria, ex M5S, ha rotto con quelli che dovevano essere ie il gruppo utile a prendere il posto di Italia Viva per dar vita al Conte 3. Quell’operazione è fallita e ilaver deciso di appoggiare il Governo Draghi, ha ottenuto l’incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione e coordinamento economico. Lasi va così sfilacciando., che era stata tra i primi ad aderire a Centro Democratico-Italiani in Europa, ha deciso di tornare nel Misto, fuori da ...

