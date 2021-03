“Ho deciso di andare”. Amici 20, lascia il volto storico del programma di Maria De Filippi. E c’è già un nome ‘top’ al suo posto (Di martedì 9 marzo 2021) Giuliano Peparini ha annunciato che lascerà il ruolo di direttore artistico di Amici 2021. “Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo – ha spiegato rivolgendosi alla De Filippi -. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare”. Maria De Filippi aveva invitato Peparini durante la puntata del 6 marzo per fare una classifica sui ballerini della scuola e stabilire i primi due ammessi al Serale. Gli allievi erano molto emozionati nel vedere davanti a loro Giuliano Peparini, da sempre molto stimato come coreografo per i suoi magnifici e incantevoli quadri. Il suo contributo al Serale di Amici è sempre stato determinante e non sarà facile ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Giuliano Peparini ha annunciato che lascerà il ruolo di direttore artistico di2021. “tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo – ha spiegato rivolgendosi alla De-. Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare”.Deaveva invitato Peparini durante la puntata del 6 marzo per fare una classifica sui ballerini della scuola e stabilire i primi due ammessi al Serale. Gli allievi erano molto emozionati nel vedere davanti a loro Giuliano Peparini, da sempre molto stimato come coreografo per i suoi magnifici e incantevoli quadri. Il suo contributo al Serale diè sempre stato determinante e non sarà facile ...

