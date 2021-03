Formazioni ufficiali Juve Porto | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021) Ledimatch valido per il ritornoottavi di Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il ritornoottavi di Champions League 2020/2021.ntus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo(4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All. Conceicao. Leggi su Calcionews24.com