F1, presentazione Ferrari 2021: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 9 marzo 2021) Ci siamo! Dopo una lunga attesa nella giornata di domani, mercoledì 10 marzo, finalmente sarà svelata la nuova Ferrari che parteciperà al Mondiale di Formula Uno 2021. La vettura che sarà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz, la SF21, sarà presentata al mondo intero alle ore 14.00 in un evento che si potrà seguire in diretta su Sky Sport24 e in live streaming su Skysport.it. La Ferrari è l'ultimo team in ordine cronologico a svelare la propria macchina prima dei test pre-stagionali che si svolgeranno dal 12 al 14 marzo in Bahrain. Tre giorni (davvero un periodo brevissimo rispetto agli anni scorsi) che ci permetteranno di capire se la nuova nata in quel di Maranello farà dimenticare la monoposto del 2020. Per il momento gustiamoci il cosiddetto "unveiling" della SF21, come sempre una emozione per tutti i tifosi e ...

