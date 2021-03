F1 | Nico Hulkenberg si pronuncia sulle sprint race | “E’ spazzatura”

(Di martedì 9 marzo 2021) E’ sempre più probabile che il format dellavenga proposto in alcuni weekend del Mondiale 2021 di F1. Un nuovo format che potrebbe andare a mutare l’organizzazione di tre fine settimana e le piste scelte per l’eventualità, viste le possibilità di sorpasso offerte, potrebbero essere quelle di Monza (Italia), Montreal (Canada) e di Interlagos (Brasile). Appare evidente che l’introduzione di questa novità andrà a cambiare i fine settimana citati: il venerdì dopo 60 minuti di libere, al posto della seconda sessione, si terrebbero infatti le qualifiche per formare la griglia di partenza della gara, prevista poi il sabato pomeriggio. Si tratterebbe di una corsa di 100 chilometri, senza sosta, che assegnerebbe dei punti, massimo 12 a scalare, ai primi otto classificati. L’ordine di arrivo della...

Nonostante non abbia trovato un sedile da titolare per il 2021,resta l'unico protagonista del mercato piloti ricevendo attenzioni da ogni dove per un ruolo attivo in vista della prossima stagione. Prima Aston Martin , poi Mercedes : entrambe lo ...... vettura con cui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas affronteranno il prossimo mondiale 2021 di Formula 1 , Toto Wolff non ha escluso l'arrivo diall'interno della line - up che ...Quando si spengono i semafori, si accende tutto un altro mondo: i giri che salgono, i motori che ruggiscono e poi il via tra accelerate, rettilinei ...Nico Hulkenberg nella passata stagione quando è stato chiamato in pista ha ben figurato da terzo pilota della Racing Point ...