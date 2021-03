Editoria: appello bipartisan a Moles, 'subito più fondi in dl sostegno e recovery' (2) (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Per questo, sottolineano i parlamentari, nel prossimo dl sostegno in via di approvazione da parte del Governo Draghi è necessario prevedere "un credito di imposta per la distribuzione per garantire un sostegno alla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa in tutta Italia; un'agevolazione IVA al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, in relazione al numero di copie consegnate spedite; il sostegno a nuove iniziative Editoriali". Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiedono ancora a Moles i firmatari dell'appello bipartisan, "è necessario inserire una componente specifica relativa al progetto 'Editoria ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Per questo, sottolineano i parlamentari, nel prossimo dlin via di approvazione da parte del Governo Draghi è necessario prevedere "un credito di imposta per la distribuzione per garantire unalla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa in tutta Italia; un'agevolazione IVA al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, in relazione al numero di copie consegnate spedite; ila nuove iniziativeli". Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiedono ancora ai firmatari dell', "è necessario inserire una componente specifica relativa al progetto '...

