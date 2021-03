“Dopo 10 anni di conflitto in Siria, Bashar al-Assad ha vinto. Torture e persecuzioni continueranno” (Di martedì 9 marzo 2021) “Per me la tortura è diventata un’ossessione. Quando ho saputo quello che era successo a mio padre ho indagato in modo spasmodico per poter rivivere le Torture che lui aveva sopportato, per capire come fosse sopravvissuto sempre con il sorriso Dopo quello che aveva visto e provato”. La storia di un padre e un figlio, due storie diverse legate da una terra: la Siria. Per uno, luogo dell’infanzia e della giovinezza da cui fuggire, per l’altro, luogo della scoperta e della memoria a cui ‘tornare’. A TPI lo scrittore e attivista italo-Siriano Shady Hamadi presenta il suo ultimo lavoro: “La nostra Siria grande come il mondo”. Edito da Add Editore e scritto da Shady Hamadi insieme al padre, Mohamed Hamadi. Un libro che esce a ridosso di un importante e doloroso anniversario: il 15 marzo ... Leggi su tpi (Di martedì 9 marzo 2021) “Per me la tortura è diventata un’ossessione. Quando ho saputo quello che era successo a mio padre ho indagato in modo spasmodico per poter rivivere leche lui aveva sopportato, per capire come fosse sopravvissuto sempre con il sorrisoquello che aveva visto e provato”. La storia di un padre e un figlio, due storie diverse legate da una terra: la. Per uno, luogo dell’infanzia e della giovinezza da cui fuggire, per l’altro, luogo della scoperta e della memoria a cui ‘tornare’. A TPI lo scrittore e attivista italo-no Shady Hamadi presenta il suo ultimo lavoro: “La nostragrande come il mondo”. Edito da Add Editore e scritto da Shady Hamadi insieme al padre, Mohamed Hamadi. Un libro che esce a ridosso di un importante e dolorosoversario: il 15 marzo ...

