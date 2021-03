Crotone femminile, vicinissimo il colpo Chiellini (Di martedì 9 marzo 2021) Il Crotone femminile è vicinissimo al colpo Chiellini. No, non si tratta ovviamente del pilastro e veterano della Juventus, ma della sorella Silvia, in arrivo dal Livorno. Si tratterebbe, per il Crotone ultimo in classifica nel girone D della Serie C, di un colpo molto importante, una spinta in più per provare a dare l’ultimo disperato assalto alla salvezza, che appare al momento a dir poco complicata. Silvia, altro difensore di casa Chiellini Come l’affermato fratello Giorgio, anche Silvia ricopre il ruolo di difensore. Prima dell’ultima esperienza al Livorno, la classe 97 ha avuto tra l’altro un’esperienza all’estero, in Spagna. Nei primissimi anni spagnoli Silvia gioca però in attacco, e non mancano risultati importanti. Con il Ciudad de ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Ilal. No, non si tratta ovviamente del pilastro e veterano della Juventus, ma della sorella Silvia, in arrivo dal Livorno. Si tratterebbe, per ilultimo in classifica nel girone D della Serie C, di unmolto importante, una spinta in più per provare a dare l’ultimo disperato assalto alla salvezza, che appare al momento a dir poco complicata. Silvia, altro difensore di casaCome l’affermato fratello Giorgio, anche Silvia ricopre il ruolo di difensore. Prima dell’ultima esperienza al Livorno, la classe 97 ha avuto tra l’altro un’esperienza all’estero, in Spagna. Nei primissimi anni spagnoli Silvia gioca però in attacco, e non mancano risultati importanti. Con il Ciudad de ...

