Covid: sulle Madonie un focolaio da feste clandestine (Di martedì 9 marzo 2021) Un focolaio di Covid, che coinvolge soprattutto ragazzi, è stato individuato nelle Madonie. Il maggior numero di contagi si registra a San Mauro Castelverde: 50 positivi, 60 persone in quarantena su quasi 1.400 abitanti. "La situazione è allarmante", dice il sindaco Giuseppe Minutilla che ha chiesto alla Regione l'istituzione della zona rossa nel proprio comune.

