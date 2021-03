Covid | Rezza | “Dobbiamo contenere le varianti e mitigare l’epidemia per proteggere la campagna vaccinale Vanno impegnate tutte le forze lì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) “Quello di cui c’è bisogno è un’accelerazione fortissima della. Se riuscissimo a fare 300-350mila vaccinazioni al giorno potremmo vaccinare tante persone entro breve tempo. Il che sarebbe davvero una cosa importante, anche perché nel momento in cui chiediamo sacrifici alle personedare anche delle speranze”. Lo ha sottolineato Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante l’audizione informale in commissione Igiene e Sanità del Senato sul tema dei vaccini anti-. L’esperto ha ribadito la necessità di adottare la strategia del “contieni e vaccina“, ma velocizzando i tempi. “Se facessimo solo contenimento – ha avvertito – non daremmo speranza ai cittadini e se vaccinassimo senzanon riusciremmo ...