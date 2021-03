Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 09/03/21 • Attualmente positivi: 478.883 • Deceduti: 100.479 (+376) • Dimessi/Guariti: 2.521.731 (… - MediasetTgcom24 : Covid, 19.749 nuovi casi con 345.336 tamponi e altri 376 decessi #coronavirus - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi positivi e 376 decessi nelle ultime 24 ore - zazoomblog : Coronavirus: 376 nuovi morti e 19.749 contagi la corsa non si arresta - #Coronavirus: #nuovi #morti #19.749 - _COSMOPOLIS_ : Covid, 19.749 nuovi casi con 345.336 tamponi e altri 376 decessi #covid19 #coronavirus #attualità #cosmopolis_media… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 376

...19.749 i contagi dain Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri...... DATI E GRAFICI In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 3.101.093. Le vittime in totale sono 100.479, condecessi ...Al Presidente è stata somministrata una dose di Moderna. Oggi in Italia sono 19.749 i nuovi contagiati (totale 3.101.093), 376 i morti (100.479 in totale). Aumentano di 56 le terapie intensive (2.756 ...La Sicilia si trova in zona gialla, ma il Cts consiglia di apportare ulteriori restrizioni in per evitare il diffondersi del virus e delle annesse varianti ...