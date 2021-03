Brasile, condanne annullate per Lula: «Vizi formali». Bolsonaro: «Il giudice è del suo partito» (Di martedì 9 marzo 2021) Luiz Inacio Lula da Silva torna in pista e potrà sfidare Jair Bolsonaro alle prossime presidenziali in Brasile. È questo il primo effetto dell’annullamento della doppia condanna per corruzione da parte della Corte suprema. «Gravi motivi procedurali», si legge nella sentenza del giudice Luiz Edson Fachin, secondo cui il tribunale che ha condannato Lula non era quello competente a giudicarlo. Non si tratta, dunque, di una riabilitazione nel merito dello storico leader della sinistra brasiliana, oggi 75enne, ma di un difetto nella giurisdizione. Dal canto suo la Procura ha già annunciato ricorso. Fu condannato per corruzione e riciclaggio Ma le speranze di giudicare di nuovo l’ex-presidente sono ridotte al lumicino per l’incombenza dei termini di prescrizione. Anzi, secondo l’ex procuratore Deltan ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Luiz Inacioda Silva torna in pista e potrà sfidare Jairalle prossime presidenziali in. È questo il primo effetto dell’annullamento della doppia condanna per corruzione da parte della Corte suprema. «Gravi motivi procedurali», si legge nella sentenza delLuiz Edson Fachin, secondo cui il tribunale che ha condannatonon era quello competente a giudicarlo. Non si tratta, dunque, di una riabilitazione nel merito dello storico leader della sinistra brasiliana, oggi 75enne, ma di un difetto nella giurisdizione. Dal canto suo la Procura ha già annunciato ricorso. Fu condannato per corruzione e riciclaggio Ma le speranze di giudicare di nuovo l’ex-presidente sono ridotte al lumicino per l’incombenza dei termini di prescrizione. Anzi, secondo l’ex procuratore Deltan ...

