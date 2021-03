Bolzano | Benno Neumair confessa | ha ucciso i genitori con una corda

(Di martedì 9 marzo 2021) Non ha mostrato alcun segno di cedimentodurante l’interrogatorio sull’uccisione deiDopo le lunghe indagini,hato di essere stato l’autore della morte dei suoi. E’ durato 3 ore il suo interrogatorio nel quale il 30enne non ha mostrato alcun segno di pentimento. Ad annunciarlo è stata la Procura di L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano Benno

Neumair Gli chiedono di come si è disfatto dei cadaveri e lui fa mettere a verbale che 'li ho caricati in spalla fino alla macchina parcheggiata davanti alla porta'. Cortile buio, con cancello ...Ha confessato di aver ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli agli inizi di gennaio aIl 30enneNeumair. Durante il primo interrogatorio, di tre ore, il giovane non ha mostrato alcun segno di pentimento. Ha raccontato agli inquirenti: "Avevamo litigato per i soliti motivi ...Dal verbale di tre ore di interrogatorio, riportato dal Corriere della Sera, nessun segno di pentimento da parte del giovane ragazzo autore dell'omicidio dei genitori ...Benno Neumair ha ammesso di aver ucciso i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli e ha raccontato agli investigatori la dinamica del delitto. La coppia era scomparsa ...