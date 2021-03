Apex Legends per Switch girerà in 720p in modalità dock e in 576p in modalità portatile

(Di martedì 9 marzo 2021)è stato lanciato originariamente oltre 2 anni fa e da allora è andato molto forte nel campo dei battle royale. Ora il gioco è pronto per arrivare su sistema ibrido di Nintendo,, oggi. Abbiamo ricevuto un trailer che fornisce una prima occhiata al titolo in esecuzione sul dispositivo e ora abbiamo maggiori dettagli per quanto riguarda frame rate e risoluzioni. Il Technical Director di Panic Button, Andy Boggs, ha parlato con la rivista giapponese Famitsu di questa versione di. Quando gli sono stati chiesti dettagli su risoluzione e framerate, ha detto che il gioco punta a girare aine ain. ...

