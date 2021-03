Allenamento Lazio: rientrano Radu e Lazzari a Formello (Di martedì 9 marzo 2021) La Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello in vista del match contro il Crotone: in campo anche Radu e Lazzari Continua la preparazione della Lazio in vista del match di verdì pomeriggio contro il Crotone. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Formello per preparare la gara contro il Crotone, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Si rivedono in campo anche Radu e Lazzari. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Lasi è allenata al Centro Sportivo diin vista del match contro il Crotone: in campo ancheContinua la preparazione dellain vista del match di verdì pomeriggio contro il Crotone. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo diper preparare la gara contro il Crotone, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Si rivedono in campo anche. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Lazio Allenamento Lazio: rientrano Radu e Lazzari a Formello La Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello in vista del match contro il Crotone: in campo anche Radu e ...

Lazio, torna Radu: già disponibile contro il Crotone? Per la Lazio finalmente buone notizie sul fronte infortunati: rivedere Stefan Radu in gruppo in allenamento ha fatto sicuramente sorridere Simone Inzaghi , che potrà contare a breve sul capitano della ...

Allenamento Lazio: rientrano Radu e Lazzari a Formello Calcio News 24 Lazio, Lotito alla squadra: “Avete mollato, voglio una reazione immediata” La classifica non è compromessa irrimediabilmente, ma ora la Lazio deve tornare a giocare e smetterla di mugugnare. Lotito non vuole più alibi, bisogna vincere col Crotone: «Sono deluso perché avete p ...

Lazio, Lotito tiene a rapporto Inzaghi e i giocatori: avete mollato C’è qualche frizione pure fra gli amici Inzaghi e Tare, scaturito ieri in un primo vis-a-vis a bordocampo durante la seduta post-Juve. Succede prima della strigliata di Lotito che, piombato a Formello ...

