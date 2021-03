WandaVision | le domande lasciate aperte dopo il finale

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) ATTENZIONE: spoiler sull’ultimo episodio diLa prima serie Marvel di Disney+,, si è conclusa lo scorso 5 marzo con la pubblicazione del nono e ultimo episodioaver suscitato grande curiosità ed essere stata parecchio acclamata da pubblico e critica.i primi episodi modellati sul calco delle vecchie sitcom della tv americana, abbiamo scoperto che quel mondo metatelevisivo era in realtà frutto dello straordinario potere di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), scatenatosi dal dolore per la morte dell’amato Visione (Paul Bettany): grazie alla sua magia la donna ricrea un mondo perfetto in cui ricongiungersi con lui e persino in cui avere due figli, Tommy e Billy. Nonostante i tentativi della potente strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn), Wanda riesce a tornare in sé stessa e a liberare la ...