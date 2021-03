Volley, calendario dei playoff della Superlega 2020/21 (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminata la Regular Season e i Preliminari playoff, prendono il via martedì 9 marzo, con un anticipo, i playoff della Superlega 2020/21, con la disputa della 1a giornata. Andiamo a leggere quali formazioni giocheranno questa seconda fase e il calendario. playoff della Superlega2020/21 Martedì inizieranno i playoff della Superlega 2021, che ha visto accedere direttamente le prime cinque classificate al termine della Regular Season, mentre le altre tre squadre sono uscite fuori dal turno dei Preliminari. La formula prevede per i Quarti di Finale di giocare al meglio delle tre partite, con eventuale bella da giocare in casa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Terminata la Regular Season e i Preliminari, prendono il via martedì 9 marzo, con un anticipo, i/21, con la disputa1a giornata. Andiamo a leggere quali formazioni giocheranno questa seconda fase e il/21 Martedì inizieranno i2021, che ha visto accedere direttamente le prime cinque classificate al termineRegular Season, mentre le altre tre squadre sono uscite fuori dal turno dei Preliminari. La formula prevede per i Quarti di Finale di giocare al meglio delle tre partite, con eventuale bella da giocare in casa ...

