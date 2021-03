Violenza sulle donne. Un film pluripremiato va alle radici del problema (Di lunedì 8 marzo 2021) Violenza sulle donne: il dramma di una piaga ancora aperta in un film, che cerca di andare alle radici del problema. Sul set anche vittime. Tutti i dettagli sull’opera prima di Luca Guardabascio, 45enne regista salernitano Nell’anno della pandemia anche questo 8 marzo è diverso. Si tinge di un rosa ancora più acceso per rendere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 marzo 2021): il dramma di una piaga ancora aperta in un, che cerca di andaredel. Sul set anche vittime. Tutti i dettagli sull’opera prima di Luca Guardabascio, 45enne regista salernitano Nell’anno della pandemia anche questo 8 marzo è diverso. Si tinge di un rosa ancora più acceso per rendere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - gennaromigliore : C’è ancora molta strada da fare: parità salariale, società patriarcale, violenza sulle donne. Cambiare questa società è necessario #8Marzo - Unomattina : La violenza sulle donne è un dato drammatico. Il Ministro Pari opportunità @Elenabonetti: 'E' un'emergenza nazional… - fabio_fazio_fax : RT @AliprandiJacopo: Solo un piccolo uomo usa la violenza sulle donne per sentirsi grande. 1522: help line violenza e stalking. No alle… - bobinetv : Saint-Marcel installa una panchina rossa contro la #violenza sulle donne #panchinarossasaintmarcel #valledaosta -… -