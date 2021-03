Vidal in versione militare con Lautaro e Lukaku: “Pronti alla battaglia” (Di lunedì 8 marzo 2021) Manca poco più di un’ora alla sfida tra Inter e Atalanta, una partita chiave in ottica scudetto per l’Inter e in chiave Champions per gli uomini di Gasperini. Sui social, il centrocampista dell’Inter, Vidal, ha suonato la carica in vista della partita, scrivendo: “Pronti alla battaglia”, pubblicando inoltre un fotomontaggio che ritrae lui stesso, Lukaku e Lautaro in versione militari, Pronti ad assaltare gli avversari, questa sera gli atalantini. Pronti PER LA battaglia!!! Forza @inter @Lautaromartinez @romeluLukaku pic.twitter.com/7XcyMhg1Rr — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 8, 2021 Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Manca poco più di un’orasfida tra Inter e Atalanta, una partita chiave in ottica scudetto per l’Inter e in chiave Champions per gli uomini di Gasperini. Sui social, il centrocampista dell’Inter,, ha suonato la carica in vista della partita, scrivendo: “”, pubblicando inoltre un fotomontaggio che ritrae lui stesso,inmilitari,ad assaltare gli avversari, questa sera gli atalantini.PER LA!!! Forza @inter @martinez @romelupic.twitter.com/7XcyMhg1Rr — Arturo(@kingarturo23) March 8, 2021 Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

tifoneumanoide : Milinkovic Savic stasera ha preso le sembianze di Vidal versione Monchengladbach. - m_muce : @FBiasin Secondo tempo bastati 20' minuti da inter versione ultime gare e partita in ghiaccio solo un cambio non pe… - alby911 : RT @NonConoscoVG: Stasera ci sarebbe la possibilità di vedere Sanchez al posto di Lautaro, in coppia con Lukaku. E c'è in forse anche la ti… - danisailor7 : RT @NonConoscoVG: Stasera ci sarebbe la possibilità di vedere Sanchez al posto di Lautaro, in coppia con Lukaku. E c'è in forse anche la ti… - BryanSobani : RT @NonConoscoVG: Stasera ci sarebbe la possibilità di vedere Sanchez al posto di Lautaro, in coppia con Lukaku. E c'è in forse anche la ti… -