Vaccino anti-Covid: via libera ufficiale per AstraZeneca agli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine è arrivato l’ok definitivo: il Vaccino Covid AstraZeneca potrà essere somministrato anche agli over 65 in Italia. Lo indica una circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza. Il Vaccino protegge sia dallo sviluppo della malattia indotta da Sars Cov-2 sia dalle forme gravi o addirittura mortali del Covid-19. “Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al Vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del Vaccino di AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars Cov-2, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Alla fine è arrivato l’ok definitivo: ilpotrà essere somministrato anche65 in Italia. Lo indica una circolare del ministero della Salute firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza. Ilprotegge sia dallo sviluppo della malattia indotta da Sars Cov-2 sia dalle forme gravi o addirittura mortali del-19. “Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo alin oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione deldiè in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars Cov-2, ...

