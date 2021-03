Spider-Man | No Way Home | per Tom Holland è il film Marvel più difficile da realizzare

(Di lunedì 8 marzo 2021)-Man: No Wayè ilpiùda, parola di Tom, attualmente impegnato sul set di Atlanta. Tomha ammesso di considerare-Man: No Way"ilpiùda" nel corso di un'apparizione nel podcast Skip or Watch che lo ha visto coinvolto mentre è impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno. "Al momento sto lavorando a-Man: No Way; è un gran divertimento, ma è molto dura. Si tratta delpiùche abbiamo realizzato" confessa Tom ...

Tom Holland ha ammesso di considerare Spider-Man: No Way Home "il film Marvel più difficile da realizzare" nel corso di un'apparizione nel podcast Skip or Watch che lo ha visto coinvolto mentre è impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno. "Al momento sto lavorando a Spider-Man: No Way Home; è un gran divertimento, ma è molto dura. Si tratta del film più difficile che abbiamo realizzato" confessa Tom Holland.