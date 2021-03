Spezia | altra positività al Covid nel gruppo squadra

(Di lunedì 8 marzo 2021) L'ondata di contagi da Coronavirus non si placa in Italia e nel mondo, ovviamente a risentirne è anche il mondo del calcio professionistico. Negli ultimi minuti è stato load essere nuovamente attaccato dal-19, dopo che nei giorni scorsi erano già risultati positivi il portiere Provedel e un collaboratore dello staff tecnico. Il club ligure ha annunciato che un altro calciatore della primaè risultato positivo, anche se non è stata rivelata l'identità.LA NOTA DELLO"LoCalcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della primaè risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario".caption id="attachment 1093837" ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia altra

ItaSportPress

Un CHATBOT funziona come una normale chat: dall'parte dello schermo non c'è una persona ...a farsi una foto e a pubblicarla su fb taggando le pagine @Centro Antiviolenza "Irene" e @Udi La"...Bisognera' avere la pazienza di farli girare da una parte all'", ha detto in conferenza stampa ... E' carico, ha avuto modo di riposare, avevamo programmato un certo tipo di lavoro con loe ...La Spezia - Ancora per due giorni sarà possibile fare domanda per il progetto “Silver Housing - Porta Genova”, alloggi destinati ad anziani ultra sessantacinquenni. L'avviso è finalizzato alla formazi ...La Spezia, 8 marzo 2021 – Ha inaugurato oggi, alla presenza degli artisti protagonisti, la mostra 'Infinita Mente'. Startè, associazione culturale nata nel 2010 per la promozione della cultura italian ...