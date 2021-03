Sony | ecco Bravia XR A80J | il TV OLED con intelligenza cognitiva

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 8 marzo 2021)ha da poco annunciato che i televisoriXRsaranno presto disponibili in Europa, insieme ai modelli 4K a LED entry-level I televisori XRfanno parte dell’attesissima gammaXR con Cognitive Processor XR; un processore che sfrutta un metodo di elaborazione più innovativo ed efficace rispetto all’AI convenzionale. Mentre l’artificiale convenzionale riesce a rilevare e analizzare solo i singoli elementi dell’immagine; il nuovo processore esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi. In questo modo si ottiene un risultato finale migliore, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica. Inoltre Cognitive Processor XR è anche in grado di analizzare la posizione del suono nel ...