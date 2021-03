Serie B Frosinone, operato Vettorel dopo l'infortunio al ginocchio (Di lunedì 8 marzo 2021) Frosinone - Thomas Vettorel è stato operato con successo dopo la lesione del menisco interno del ginocchio destro. A rendere note le condizioni del giovane portiere classe 2000 del Frosinone è stata ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021)- Thomasè statocon successola lesione del menisco interno deldestro. A rendere note le condizioni del giovane portiere classe 2000 delè stata ...

Advertising

sportli26181512 : #SerieB Frosinone, operato Vettorel dopo l'infortunio al ginocchio: Per il portiere un mese di stop dopo l'interven… - MCalcioNews : Frosinone, Thomas Vettorel operato al ginocchio: il comunicato - LorenzoF06 : RT @letit_snxw: leggo il giornale c'è papa francesco e il frosinone in serie aaaaaaaa - letit_snxw : leggo il giornale c'è papa francesco e il frosinone in serie aaaaaaaa - tabellamercatob : Ieri 8^ ritorno #SerieB Giocate sette partite Quattro vittorie in trasferta, #Frosinone #Salernitana #Spal e… -