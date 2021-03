Sanremo 2021 | scontro social tra Annalisa e alcuni giornalisti

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 8 marzo 2021) In quest’ultima edizione di, tra i cantanti in gara c’è stata ancheScarrone. Amata da molti fan, la cantante ha incantato i telespettatori con Dieci. Sebbene il festival si sia concluso, non si spengono le polemiche. Ad infiammare iè anchetradeidella Sala Stampa. COSA L'articolo