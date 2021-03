Roma | tentato suicidio per una 17enne romana | l’ennesimo dall’inizio della pandemia

Advertising

costa577 : Roma, panettiere disabile bastonato: aveva chiesto a una cliente di mettere la mascherina - ClaudioPiNdArO : - luvina66 : @fattoquotidiano I Tredicine nn sono solo Mondo di Mezzo. Sono un reale sistema economico/mafioso radicato nel tess… - mariluchio : RT @IlPrimatoN: La vittima sfuggita allo stupro per miracolo - Snaffer78 : @CalendaDi @JarmishM @PollariDaniele @roma_paoletta @CarloCalenda Vede qui si palesa la sua altissima Kultura. Vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentato

Il Primato Nazionale

... ecco perché un ruolo potrebbe essere affidato alla sindaca diVirginia Raggi, che - fuori ... sulla scia di quanto avevadi fare Luigi Di Maio nelle vesti di capo politico, ma poi ...Lamentele, code e assembramenti all'ospedale Pertini di, dove decine di anziani over 80 in attesa di ricevere la seconda dose del vaccino si sono ...- prosegue il nipote dell'anziano - ha...I milanesi blindano il risultato all’inizio del secondo tempo con una rete di Skriniar, ora sono a 6 dal Milan. L’Atalanta tenta , ma non riesce a trovare il gol ...Il sindaco Raggi non ha rinnovato la proroga in applicazione della normativa Bolkenstein, da cui gli ambulanti sono esclusi con un decreto di fine novembre del governo Conte II Lo stop alla revoca. Da ...