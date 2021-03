Pordenone | perquisita un azienda di droni per sospetta violazione dell' embargo all' Iran

(Di lunedì 8 marzo 2021) Stando a quanto riferito da Tgcom24, le Fiamme gialle starebbero indagando sull'ipotesi di reato legata alla vendita di prodotti "dual use" in, ma in assenzae autorizzazioni del governo ...

L'ipotesi di reato è quella legata alla vendita di prodotti "dual use" in Iran, vietata dagli embarghi nei confronti della Repubblica islamica. La Guardia di Finanza diha effettuato una perquisizione di un'azienda a San Quirino attiva nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Stando a quanto riferito da Tgcom24, le Fiamme gialle ...commenta La guardia di finanza diha perquisito un'azienda a San Quirino operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Le ipotesi di reato sono legate alla vendita di prodotti 'dual use' in Iran, ...Il provvedimento - emesso dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro - ipotizza ipotesi di reato connesse alla vendita di prodotti "dual use" in Iran senza però le relative autorizzazioni rilasciate de ...La guardia di finanza di Pordenone ha perquisito un'azienda a San Quirino operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Le ipotesi di reato sono legate alla vendita di prodot ...