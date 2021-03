Pd: Cento, 'Zingaretti dalla D'Urso? ha fatto bene, basta radical chic' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “La polemica a sinistra sulla presenza di Zingaretti da Barbara D'Urso è parte del problema di una sinistra da salotto che confonde la lotta al populismo con la supponenza verso il popolo e quindi verso contenitori televisivi e radiofonici popolari. bene ha fatto Zingaretti ad uscire dai talk show vellutati e andare a parlare ad un pubblico più ampio". Così Paolo Cento di Sinistra Italiana. “Io stasera nel mio piccolo vado a Quarta Repubblica da Nicola Porro a parlare di immigrazione: sarò insultato dai fasciosovranisti come ogni volta che vado a giocare in trasferta - conclude Cento - ma lì ad ascoltare c'è un pezzo di popolo che dobbiamo riconquistare". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “La polemica a sinistra sulla presenza dida Barbara D'è parte del problema di una sinistra da salotto che confonde la lotta al populismo con la supponenza verso il popolo e quindi verso contenitori televisivi e radiofonici popolari.haad uscire dai talk show vellutati e andare a parlare ad un pubblico più ampio". Così Paolodi Sinistra Italiana. “Io stasera nel mio piccolo vado a Quarta Repubblica da Nicola Porro a parlare di immigrazione: sarò insultato dai fasciosovranisti come ogni volta che vado a giocare in trasferta - conclude- ma lì ad ascoltare c'è un pezzo di popolo che dobbiamo riconquistare".

