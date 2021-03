‘Ndrangheta in Emilia, il gup: “Niente multe ai mafiosi e poche denunce. A Brescello la situazione non è cambiata dal 2016” (Di lunedì 8 marzo 2021) È stato il primo comune nella storia dell’Emilia Romagna ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma dal 2016 ad oggi a Brescello “la situazione non appare cambiata”, di ‘Ndrangheta non si parla e “pochi denunciano”. Anzi, restano i privilegi per il clan, visto che la polizia municipale “non fa la multa in caso di sanzioni stradali, tipo divieto di sosta, agli appartenenti della famiglia Grande Aracri“. È il giudizio, durissimo, che il gup del tribunale di Bologna, Sandro Pecorella, scrive in un passaggio della sentenza del processo ‘Grimilde’, chiuso in abbreviato a ottobre con 41 condanne e il riconoscimento dell’associazione mafiosa. Nel paesino in provincia di Reggio Emilia – “5.500 abitanti, 1.700 dei quali di origine calabrese” – secondo il giudice è ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) È stato il primo comune nella storia dell’Romagna ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma dalad oggi a“lanon appare”, dinon si parla e “pochi denunciano”. Anzi, restano i privilegi per il clan, visto che la polizia municipale “non fa la multa in caso di sanzioni stradali, tipo divieto di sosta, agli appartenenti della famiglia Grande Aracri“. È il giudizio, durissimo, che il gup del tribunale di Bologna, Sandro Pecorella, scrive in un passaggio della sentenza del processo ‘Grimilde’, chiuso in abbreviato a ottobre con 41 condanne e il riconoscimento dell’associazione mafiosa. Nel paesino in provincia di Reggio– “5.500 abitanti, 1.700 dei quali di origine calabrese” – secondo il giudice è ancora ...

