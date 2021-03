Masako Katsura | chi è la protagonista del doodle di oggi

(Di lunedì 8 marzo 2021) Éladeldi. Nata a Tokio nel 1913, è stata la prima donna a competere per un titolo internazionale di biliardo. L’omaggio di Google Se credete che donne e biliardo non vadano d’accordo, vi sbagliate. Non è il caso di, prima donna in assoluto a competere per un titolo internazionale. Il 7 marzo del 1952, per la prima volta una donna ha sfidato intere categorie di uomini nello sport a stretto indirizzo maschile. Nata a Tokio nel 1913, iniziò ad appassionari alla disciplina a soli 12 anni. Merito di suo cognato che le insegna tutti i trucchi del gioco, fino a farla arrivare alla sua prima competizione ufficilale. Aveva 15 anni quando diventa campionessa dello straight rail, una complessa variante della ...

Non è un caso che alla vigilia dell'8 marzo , festa internazionale dedicata alle donne , Google abbia scelto una storia così poco "vicina" alla storia europea e italiana come. Per celebrare la centralità della donna in una parità di genere non sempre raggiunta in tutti i campi, la scelta di esaltare la figura della campionessa di biliardo che "osò" negli ...