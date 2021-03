Maltempo, Anticiclone, freddo: meteo su e giù, tipico di marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) marzo pazzerello: eccolo qua Da qui a una settimana potrebbero cambiare tante, tantissime cose. Le condizioni meteo effettivamente sono cambiate pesantemente, come previsto nel corso del weekend abbiamo registrato il definitivo cedimento di quel campo anticiclonico che per giorni garantiva condizioni di bel tempo e temperature sopra le medie climatiche di riferimento. Abbiamo avuto un gradevole anticipo di Primavera, nulla di cui stupirsi se si considera la volubilità di marzo. Ora, invece, stiamo riassaporando la pioggia e fino a mercoledì dovremo fare i conti con un’insidiosa area depressionaria particolarmente ampia, talmente ampia che abbraccerà gran parte del Nord Africa e gran parte delle nostre regioni. Le precipitazioni potrebbero risultare forti in varie zone, difatti non mancheranno occasioni per l’instabilità ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 marzo 2021)pazzerello: eccolo qua Da qui a una settimana potrebbero cambiare tante, tantissime cose. Le condizionieffettivamente sono cambiate pesantemente, come previsto nel corso del weekend abbiamo registrato il definitivo cedimento di quel campo anticiclonico che per giorni garantiva condizioni di bel tempo e temperature sopra le medie climatiche di riferimento. Abbiamo avuto un gradevole anticipo di Primavera, nulla di cui stupirsi se si considera la volubilità di. Ora, invece, stiamo riassaporando la pioggia e fino a mercoledì dovremo fare i conti con un’insidiosa area depressionaria particolarmente ampia, talmente ampia che abbraccerà gran parte del Nord Africa e gran parte delle nostre regioni. Le precipitazioni potrebbero risultare forti in varie zone, difatti non mancheranno occasioni per l’instabilità ...

