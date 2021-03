Lavorare a maglia contro l’ansia: 1000 kit in ospedale per aiutare le donne che lottano contro il cancro (Di lunedì 8 marzo 2021) Parte l’8 marzo il progetto di Lanaterapia in dieci ospedali italiani. L’idea è della onlus Gomitolorosa gomitolorosa.org, per offrire alle pazienti, soprattutto quelle nei reparti di oncologia, l’occasione di distrarsi dalla propria malattia e ritrovare momenti preziosi di benessere. Leggi anche › Regali a maglia a fai da te: idee e tutorial per iniziare subito › Mindful knitting, lavoro a maglia e meditazione: consigli per principianti Lavorare a maglia non è sempre solo un hobby ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Parte l’8 marzo il progetto di Lanaterapia in dieci ospedali italiani. L’idea è della onlus Gomitolorosa gomitolorosa.org, per offrire alle pazienti, soprattutto quelle nei reparti di oncologia, l’occasione di distrarsi dalla propria malattia e ritrovare momenti preziosi di benessere. Leggi anche › Regali aa fai da te: idee e tutorial per iniziare subito › Mindful knitting, lavoro ae meditazione: consigli per principiantinon è sempre solo un hobby ...

