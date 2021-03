L’8 marzo? Non c’è nessuna “festa” delle donne (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi molte donne si sveglieranno con un bel mazzo di mimose, per chi è allergica – con un po’ di fantasia – cioccolatini e rose. Tutto per l’8 marzo, per la “festa delle donne”. Ma cosa stiamo festeggiando? E non è soltanto una presa di posizione, ma un dato di fatti. La vera origine dell’8 marzo e di questa ricorrenza, infatti, è associata alla Giornata internazionale della donna. E, soprattutto, in ambito socialista per le battaglie ai diritti. Nulla che riguardi, sicuramente, la vendita di cioccolatini in confezioni da cuoricini colorati. L’8 marzo, la cultura pop che celebra la festa delle donne Illustrazione di Magdalena Szklarczyk per Brave Girls (Su instagram: @brave2brave) La cultura pop ha annichilito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi moltesi sveglieranno con un bel mazzo di mimose, per chi è allergica – con un po’ di fantasia – cioccolatini e rose. Tutto per l’8, per la “”. Ma cosa stiamo festeggiando? E non è soltanto una presa di posizione, ma un dato di fatti. La vera origine dell’8e di questa ricorrenza, infatti, è associata alla Giornata internazionale della donna. E, soprattutto, in ambito socialista per le battaglie ai diritti. Nulla che riguardi, sicuramente, la vendita di cioccolatini in confezioni da cuoricini colorati. L’8, la cultura pop che celebra laIllustrazione di Magdalena Szklarczyk per Brave Girls (Su instagram: @brave2brave) La cultura pop ha annichilito ...

