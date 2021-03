Juventus | Bruno Alves avvisa | «Taremi è fortissimo E Pepe…»

Advertising

Vitalia98513546 : @tuttosport Koulibaly mai alla Juventus, mi fece una confessione'. Le rivelazioni di Bruno Satin. Non avevamo dubbi… - TMW_radio : Bruno Giordano: “La #Juventus ha fatto una partita straordinaria. Quando ho visto l’1 a 0 credevo che la Juve avreb… - TMW_radio : Bruno Giordano: “La #Juventus non riusciva a fare due passaggi di fila, poi si è sciolta e ha fatto una partita str… - IoNascoQui : Verso Juventus – Lazio: in pensiero di Bruno Giordano ai microfoni di Tmw - cmercatoweb : ????#Juventus, #BrunoFernandes verso la permanenza al #ManchesterUnited: rinnovo e ingaggio raddoppiato -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bruno

Juventus News 24

Ultime notizie Napoli calcio -Satin , ex agente di Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul ...Lui èPizzul che, dopo una vita a Milano, è ritornato nella sua Cormons, in provincia di ... mi mandarono a Como per lo spareggio dei quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e(8 ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, reduce dalle sconfitte contro Bayern, Bologna e poi Juventus: "È una Lazio ...Bruno Satin, in passato procuratore di Kalidou Koulibaly, ha svelato un retroscena che ha per protagonista il difensore ex Genk.