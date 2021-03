Inter, vittoria con un solo tiro in porta: non accadeva da 12 anni (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Inter mette in cascina tre punti fondamentali contro l’Atalanta di Gasperini: per la squadra di Conte un solo tiro in porta È bastato un solo tiro in porta all’Inter per guadagnare tre punti nella gara contro l’Atalanta: la squadra di Conte, con Skriniar, porta a casa la vittoria che conferma la fuga Scudetto. Un solo tiro in porta per la vittoria dei nerazzurri: questa particolare statistica in casa Inter non accadeva dal 2009 contro l’Atalanta. Un modo di intendere la gara che premia. 1 – L'Inter ha vinto una partita di Serie A effettuando un solo tiro nello ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) L’mette in cascina tre punti fondamentali contro l’Atalanta di Gasperini: per la squadra di Conte uninÈ bastato uninall’per guadagnare tre punti nella gara contro l’Atalanta: la squadra di Conte, con Skriniar,a casa lache conferma la fuga Scudetto. Uninper ladei nerazzurri: questa particolare statistica in casanondal 2009 contro l’Atalanta. Un modo di intendere la gara che premia. 1 – L'ha vinto una partita di Serie A effettuando unnello ...

