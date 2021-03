Donne comuni, eccezionali storie di solidarietà (Di lunedì 8 marzo 2021) Deborah, Daniela, Alessia, Anna. Nomi comuni di donna, nomi che raccontano storie di solidarietà e grande partecipazione. Oggi nella Giornata internazionale delle Donne vorrei ricordarle, come simbolo per tutte quelle Donne che ogni giorno si fanno spazio, nel lavoro come nella società. Donne che lottano o hanno lottato contro malattie, ingiustizie, contro la violenza maschile che non accenna a diminuire. La storia di Deborah è stata raccontata dai telegiornali e programmi di approfondimento. È l’ennesima vittima di femminicidio, soltanto uno dei tantissimi nomi nella lista delle Donne uccise dalla violenza maschile nel nostro Paese. Dodici dall’inizio del 2021. Deborah è stata uccisa dall’ex marito. I loro quattro figli sono orfani, vittime anche loro di questa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Deborah, Daniela, Alessia, Anna. Nomidi donna, nomi che raccontanodie grande partecipazione. Oggi nella Giornata internazionale dellevorrei ricordarle, come simbolo per tutte quelleche ogni giorno si fanno spazio, nel lavoro come nella società.che lottano o hanno lottato contro malattie, ingiustizie, contro la violenza maschile che non accenna a diminuire. La storia di Deborah è stata raccontata dai telegiornali e programmi di approfondimento. È l’ennesima vittima di femminicidio, soltanto uno dei tantissimi nomi nella lista delleuccise dalla violenza maschile nel nostro Paese. Dodici dall’inizio del 2021. Deborah è stata uccisa dall’ex marito. I loro quattro figli sono orfani, vittime anche loro di questa ...

Advertising

AnnaMariaPes1 : RT @SardegnaG: A- come Amore 'L'amava troppo. Non sopportava di perderla;..l' ha uccisa' - L'alfabeto dei luoghi comuni contro le #donne #8… - Susanna35088953 : @Lukejok @BimbiMeb @meb ma guarda che tutto questo è frutto della provocazione di queste donne che parlano bla bla… - GiusGaleone : RT @rete_sai: Le donne in accoglienza nella #reteSai é pari al 20% (2019), +3% rispetto all’anno precedente. Il 60% del personale impiega… - IteNovas : A- come Amore 'L'amava troppo. Non sopportava di perderla;..l' ha uccisa' - L'alfabeto dei luoghi comuni contro le… - SardegnaG : A- come Amore 'L'amava troppo. Non sopportava di perderla;..l' ha uccisa' - L'alfabeto dei luoghi comuni contro le… -