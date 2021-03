Cremona | case d’appuntamento con ‘triage’ anti Covid | due arresti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Per attirare la clientela anche in pieno lockdown e per non perdere il giro di affari, avevano organizzato ledi appuntamento con un vero triage sanitario. La tenutaria, dopo una valutazione sull’apparente stato di salute del cliente e ricevuto il denaro, lo portava in un disimpegno dove gli misurava la temperatura con un termometro digitale, disinfettando le calzature. Dopo essere stato igienizzato e fornito di mascherina, veniva introdotto nell’area trattamento “massaggi” per ricevere la prestazione sessuale pattuita. Funzionavano così duedi incontri ae a Crema, gestite da un 73enne di Mede (Pavia) e la convivente di 52 anni, cinese, arrestati dai carabinieri diper favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.