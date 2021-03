Coronavirus, Berlusconi: “La stagione dei sacrifici non è finita” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’intervento di Silvio Berlusconi ad ‘Azzurro Donna’: “La riapertura del Paese è ancora lontana. Il Governo Draghi deve cambiare passo”. ROMA – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è intervenuto via Zoom ad Azzurro Donna: “La stagione dei sacrifici non è finita – ha detto l’ex premier, riportato dall’AdnKronos – non possiamo alimentare illusioni, la terza ondata dei contagi minaccia di dilagare. I dati sono allarmanti e non ci consentono di immaginare di abbassare la guardia. La riapertura del Paese sarà possibile solo quando la campagna vaccinale sarà sufficientemente avanzata. Ogni minore difesa di oggi la pagheremmo a prezzo più caro domani. Tuttavia il governo Draghi deve segnare un cambio di passo rispetto al passato, e per molti versi lo sta già facendo“. “Non possiamo permetterci ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) L’intervento di Silvioad ‘Azzurro Donna’: “La riapertura del Paese è ancora lontana. Il Governo Draghi deve cambiare passo”. ROMA – Il leader di Forza Italia, Silvio, è intervenuto via Zoom ad Azzurro Donna: “Ladeinon è– ha detto l’ex premier, riportato dall’AdnKronos – non possiamo alimentare illusioni, la terza ondata dei contagi minaccia di dilagare. I dati sono allarmanti e non ci consentono di immaginare di abbassare la guardia. La riapertura del Paese sarà possibile solo quando la campagna vaccinale sarà sufficientemente avanzata. Ogni minore difesa di oggi la pagheremmo a prezzo più caro domani. Tuttavia il governo Draghi deve segnare un cambio di passo rispetto al passato, e per molti versi lo sta già facendo“. “Non possiamo permetterci ...

Advertising

news_mondo_h24 : Coronavirus, Berlusconi: “La stagione dei sacrifici non è finita” - ElefioFio : Devo essermi persa qualche cosa, la storia del Movimento per carità interessantissima è dovuta al fatto che non ave… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Niente consultazioni con #Draghi per #Berlusconi a causa delle raccomandazioni dei medici, che consigliano prudenza al l… - damianatua : RT @giure99: Miracolo! Mi allontano due giorni dai giornali e che scopro? Trovato l’antidoto al coronavirus (COVID-79): il Festival di Sanr… - giuseppelacara : 'Sputnik funziona benissimo e va approvato'. Berlusconi spinge per il vaccino russo e critica l'Unione Europea -