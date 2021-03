(Di lunedì 8 marzo 2021) Emergenza, il governo potrebbe procedere con una nuova stretta: lealdegli esperti per frenare ladel virus. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato un nuovo vertice con la cabina di regia per valutare l’andamento dell’epidemia e l’inserimento diper contrastare ladel. I numeri giornalieri forniscono un quadro della situazione particolarmente preoccupante, e per questo motivo si pensa arestrizioni. La situazione epidemiologica in Italia Per quanto riguarda la situazione epidemiologica i numeri parlano chiaro. Cresce l’indice Rt a livello nazionale, aumentano i nuovi casi registrati nel corso delle ...

stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l'usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - news_mondo_h24 : Coprifuoco e zona Rossa, al vaglio le nuove misure restrittive contro la diffusione del coronavirus - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: Il governo sta valutando nuove restrizioni: oltre a #coprifuoco e #lockdown, anche una zona rossa nazionale per la campagn… - Marco_Abatecola : Zona rossa rafforzata, coprifuoco anticipato, weekend chiusi...si può dire? Avete rotto il cazzo - IlPrimatoN : Il governo sta valutando nuove restrizioni: oltre a #coprifuoco e #lockdown, anche una zona rossa nazionale per la…

Il Fatto Quotidiano

...rossa in tutta Italia per tre o quattro settimane ,arancione rafforzata oppure soluzioni maggiormente restrittive per il weekend con ilanticipato alle 19 o alle 20, magari ...Dpcm: lockdown oanticipato. Draghi studia nuove restrizioni -rossa e arancione: nuovi colori regioni e cosa può succedere Sono i numeri a dirlo, come l'assessore regionale alla ...Oggi nuovo vertice Governo… Leggi Un mese fa il presidente Stefano Bonaccini aveva proposto una zona arancione nazionale, che i governatori avevano respinto Eppure potrebbe non bastare, perché se si ...La provincia di Siena si sveglia in zona arancione. Di seguito le misure stabilite dal Dpcm del 2 marzo che valgono da oggi, lunedì 8 marzo.