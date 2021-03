(Di lunedì 8 marzo 2021) Un movimento in crescita, che suscita interessi e attenzioni sempre maggiori: è questa la fotografia del calcio femminile in Italia, momento positivo confermato anche da Milena, commissario tecnico della Nazionale. Intervenuta ai microfoni di Radio anch’io sport, la CT ha dichiarato: «C’è un cambiamento culturale, una donna che gioca a calcio sta diventando normale. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Bertolini: «Potremmo pensare a squadre miste con Dilettanti»: Un movimento in crescita, che su… - laZuck64 : RT @CalcioFinanza: La CT #Bertolini sullo sviluppo del calcio femminile: «Potremmo pensare a squadre miste con i Dilettanti» - CalcioFinanza : La CT #Bertolini sullo sviluppo del calcio femminile: «Potremmo pensare a squadre miste con i Dilettanti»… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolini Potremmo

marsalace.it

E non abbiamo la minima idea di quandoriaprire. Un problema che si sta allargando a ... Serena, guida turistica abilitata e presidente AGTL Spezia aderente a Confcommercio: "La ...... docenti referenti Paola Montanari e Elisabetta. Non essendo possibile celebrare l'evento ...citare i "Principi fondamentali" e - fra essi - gli articoli 2 e 3, ai quali il Nostro ...La previsione del coordinatore dei Pronto soccorso regionali e membro del Cts lombardo: "Andiamo verso l'estate e c'è il vaccino: i ...Non c'è solo la ricerca di nuove molecole sul fronte della terapia farmacologica per il cancro. Secondo un articolo pubblicato su Nature Reviews in Clinical Oncology, infatti, un ruolo importante può ...