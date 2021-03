Beautiful | anticipazioni 8 marzo 2021 | Liam si allea con Zoe

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tramaoggi 8con una nuova carrellata di colpi di scena e un "tutti contro Thomas" che potrebbe prendere una piega particolare. Brooke preoccupata per Hope In attesa di vedere tutte le nuove puntate di, vediamo cosa accade oggi 8. Siamo rimasti chee Steffy sono altamente preoccupati per Thomas e quello che potrebbe tramare alle spalle di Hope. Sappiamo molto bene che l'intenzione di Thomas è fare di tutto per poter stare insieme a Hope e costruire con lei una famiglia, Douglas compreso. In tutto questo ha messo in atto una gara per le nuove collezioni sue e di Steffy, al fine che papà Ridge possa decidere quale finanziare. Hope però, dopo le continue pressioni della sua famiglia, per ora decide di fare un passo indietro ...