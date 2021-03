Bambina di due anni morta in casa nel Milanese, sospettata la madre (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - È stata uccisa dalla madre la piccola di 2 anni, trovata morta in casa questa notte a Cisliano, nel Milanese. Questa per il momento l'ipotesi principale. Quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto, hanno trovato l'appartamento chiuso dall'interno, e hanno dovuto forzare una finestra. Una volta entrati hanno trovato la piccola, nata nel 2019, esanime sul letto, accanto alla madre in stato di incoscienza. Il personale del 118 ha constatato il decesso della minore e ha soccorso la donna che si era provocata delle lievi ferite al braccio. La 41enne non si è mostrata collaborativa ed è stata portata all'ospedale di Magenta, dove tuttora si trova piantonata dai militari. È comunque risultata negativa agli esami tossicologici. Sono ancora in corso i ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - È stata uccisa dallala piccola di 2, trovatainquesta notte a Cisliano, nel. Questa per il momento l'ipotesi principale. Quando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati sul posto, hanno trovato l'appartamento chiuso dall'interno, e hanno dovuto forzare una finestra. Una volta entrati hanno trovato la piccola, nata nel 2019, esanime sul letto, accanto allain stato di incoscienza. Il personale del 118 ha constatato il decesso della minore e ha soccorso la donna che si era provocata delle lievi ferite al braccio. La 41enne non si è mostrata collaborativa ed è stata portata all'ospedale di Magenta, dove tuttora si trova piantonata dai militari. È comunque risultata negativa agli esami tossicologici. Sono ancora in corso i ...

