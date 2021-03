Avere i giocatori più forti aiuta a vincere le partite (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli ha il valore dei suoi singoli Nell’analisi tattica del match d’andata contro il Bologna, il Napolista scrisse di come il Napoli di Gattuso fosse riuscito a battere gli avversari «perché alcuni dei suoi giocatori più forti – più forti in senso assoluto, e rispetto a quelli del Bologna – hanno potuto esprimersi bene». Era il 9 novembre 2020, sembra passata una vita. Anzi: è passata una vita. Possiamo dirlo. Eppure quella situazione si è ripetuta uguale a sé stessa, o comunque in maniera molto simile, nella gara di ieri sera allo stadio Maradona. Anche il 7 marzo 2021 il Bologna di Mihajlovic ha deciso di affrontare il Napoli senza snaturarsi, anzi esasperando un gioco ambizioso in tutte le fasi, mostrando una certa personalità, valori tecnici di spessore e una buona tendenza al controllo della partita. Rispetto al match di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli ha il valore dei suoi singoli Nell’analisi tattica del match d’andata contro il Bologna, il Napolista scrisse di come il Napoli di Gattuso fosse riuscito a battere gli avversari «perché alcuni dei suoipiù– piùin senso assoluto, e rispetto a quelli del Bologna – hanno potuto esprimersi bene». Era il 9 novembre 2020, sembra passata una vita. Anzi: è passata una vita. Possiamo dirlo. Eppure quella situazione si è ripetuta uguale a sé stessa, o comunque in maniera molto simile, nella gara di ieri sera allo stadio Maradona. Anche il 7 marzo 2021 il Bologna di Mihajlovic ha deciso di affrontare il Napoli senza snaturarsi, anzi esasperando un gioco ambizioso in tutte le fasi, mostrando una certa personalità, valori tecnici di spessore e una buona tendenza al controllo della partita. Rispetto al match di ...

