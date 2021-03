Amici 2021, Leonardo Lamacchia fa coming out: la lettera a Maria De Filippi (Di lunedì 8 marzo 2021) Il cantautore di Amici Leonardo Lamacchia ha parlato di Antonio, la prima attrazione sentimentale risalente a quando aveva 14 anni. A poco a poco, il ragazzo ha imparato a conoscersi e a prendere piena consapevolezza della sua omosessualità. Ha scelto inizialmente di non dire nulla ai suoi genitori, confessandogli il suo coming out solo un anno fa, prima alla mamma e poi al papà. Per lui è stato come un nuovo inizio della sua esistenza, all’insegna della piena libertà e trasparenza. Si è sentito come se avesse recuperato tanti anni della sua vita. Quindi, ha lanciato un messaggio di puro coraggio a chi vive nella sua stessa condizione, incitando ad abbandonare ogni senso di vergogna e paura. Maria De Filippi ha letto il contenuto della lettera di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 marzo 2021) Il cantautore diha parlato di Antonio, la prima attrazione sentimentale risalente a quando aveva 14 anni. A poco a poco, il ragazzo ha imparato a conoscersi e a prendere piena consapevolezza della sua omosessualità. Ha scelto inizialmente di non dire nulla ai suoi genitori, confessandogli il suoout solo un anno fa, prima alla mamma e poi al papà. Per lui è stato come un nuovo inizio della sua esistenza, all’insegna della piena libertà e trasparenza. Si è sentito come se avesse recuperato tanti anni della sua vita. Quindi, ha lanciato un messaggio di puro coraggio a chi vive nella sua stessa condizione, incitando ad abbandonare ogni senso di vergogna e paura.Deha letto il contenuto delladi ...

